Door succes: lezing over bevrijding Aalter wordt hernomen Joeri Seymortier

31 oktober 2019

08u39 0 Aalter Er komt een tweede datum voor de lezing die Culturaal organiseert over de bevrijding van Aalter door de Eerste Poolse Pantserdivisie.

De lezing van Philippe Verleyen stond gepland op woensdag 13 november, maar die is ondertussen helemaal uitverkocht. Daarom wordt beslist om een tweede lezing te organiseren op donderdag 21 november. Dat gebeurt om 20 uur in de zaal Kerkem, Rerum Novarumstraat 24 in Aalter.

Kaarten voor de lezing kosten 5 euro, drankje inbegrepen. Reserveren kan op 0476/23.66.48 of via info@culturaal.be.