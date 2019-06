Dolle achtervolging en schot door ‘paniekreactie’: bestuurder krijgt twee jaar cel voor gewapende weerspannigheid Jeroen Desmecht

28 juni 2019

17u08 5 Aalter De bestuurder die als een gek door Aalter racete om een politiecontrole te ontlopen en bijna een agent aanreed die hem onder schot hield, heeft van de correctionele rechtbank een celstraf van 2 jaar (waarvan één jaar met uitstel) gekregen. De rechter legde hem bovendien een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van een jaar en een maand op. De agent die een schot loste toen hij de wagen op zich af zag komen, is nog steeds diep onder de indruk. “Bij zijn job hoort wel een zeker risico, maar dit kan en mag geen dagdagelijkse gebeurtenis zijn.”

“Hij is echt aan de dood ontsnapt. Hij kon nog net wegspringen en de wagen is hem op het nippertje rakelings gepasseerd”, pleitte de advocaat van de agent in kwestie twee dagen geleden tijdens de behandeling van de zaak. Het schietincident in de Groendreef was het toppunt van een roekeloze achtervolging. Op vrijdag 18 mei 2018 rond 16 uur merkten twee agenten B.Y. op die achter het stuur met zijn gsm bezig was. Ze wilden hem aan de kant zetten, maar B. maakte geen aanstalten om te stoppen. Hij sloeg op de vlucht en er volgde een lange achtervolging waarbij de beklaagde verschillende keren zeer roekeloos rijgedrag vertoonde. “Het was een levensgevaarlijke situatie”, volgens het Openbaar Ministerie.

Als een speer

In de Groendreef slipte de wagen van B., waardoor hij 180 graden draaide en neus aan neus kwam te staan met de combi van de achtervolgende agenten. “Ze hebben de combi zo dicht mogelijk tegen de auto geparkeerd om te voorkomen dat hij weer op de vlucht zou slaan”, duidde de advocaat van een van de agenten tijdens de behandeling van de zaak. “Dan stapte mijn cliënt, die passagier was, uit. Hij hield zijn wapen op de motorkap gericht en riep dat de bestuurder moest uitstappen. Dan bolde de wagen achteruit. Mijn cliënt bleef roepen dat hij moest stoppen en uitstappen. Dan vloog de wagen als een speer vooruit.”

Niet de bedoeling

Met piepende banden en met blauwe rook, stoof de auto vooruit in de richting van de agent, die nog net op tijd kon wegdraaien en een schot loste. “Het gebeurde allemaal in een fractie van een seconde.” De man ontsnapte van de eerste patrouille, maar kwam verder tegen een boom terecht en werd dan toch overmeesterd.

Y. verklaarde woensdag dat hij handelde uit een paniekreactie. Hij heeft namelijk geen identiteitspapieren en dus ook geen rijbewijs. “Hij wist welke gevolgen er konden zijn als hij werd tegengehouden, dus in een blinde paniek heeft hij geprobeerd om te vluchten. Hij had absoluut niet de bedoeling om een aanval te plegen. Hij wilde alleen wegrijden, maar zijn wielen stonden nog in de richting van de agent”, aldus zijn advocaat. “Dit kon veel erger lopen”, antwoordde de rechter. “Stel je voor dat er een kind op straat liep, wat dan? U heeft geluk dat de kogel u niet geraakt heeft, maar de kogel kon ook verdwaald zijn en iemand geraakt hebben die er niets mee te maken had. U steekt iemand die zijn job correct uitvoert in een levensbedreigende situatie.”