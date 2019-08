Dodelijk ongeval nadat vrouw onwel wordt achter het stuur Jeffrey Dujardin

27 augustus 2019

19u46 10 Aalter Op de N44 richting Maldegem is ter hoogte van Aalter rond 17 uur een dodelijk ongeval gebeurd.

Een oudere vrouw werd onwel achter het stuur. De wagen begon te tollen en kwam in aanrijding met een twee andere wagens, waarna ze tegen een boom smakte. Passanten en de hulpdiensten hebben de passagier van de vrouw, een man, nog proberen reanimeren. Maar alle hulp kon niet meer baten. De N44 is in de richting van Maldegem volledig afgesloten van alle verkeer. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.