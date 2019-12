Docufilm over oorlogsvliegvelden in Aalter en Ursel Joeri Seymortier

11 december 2019

10u05 2 Aalter Erfgoed Aalter toont op vrijdag 13 december een film over de oorlogsvliegvelden in Aalter.

Danny Maenhaut is gepassioneerd door de geschiedenis van de Aalterse oorlogsvliegvelden. Hij heeft er een DVD-documentaire over gemaakt. Dit document over de vliegvelden nummer 26 en nummer 33 van Aalter en Ursel wordt vertoond in het Parochiaal Centrum Pax op vrijdag 13 december. Aanvang 19.30 uur. Duurtijd: 75 minuten. Gratis toegang.