Dj Abbeloos draait op Nachtruis in De Voute Ursel Joeri Seymortier

30 oktober 2019

08u20 0 Aalter Jeugdhuis De Voute in Ursel bij Aalter heeft de bekende dj Olivier Abbeloos kunnen boeken voor hun Nachtruis op 2 november.

Abbeloos is vooral bekend van het dj-duo T99 en van de band Quadrophonia, waarmee hij in 1991 enkele grote hits scoorde. ‘Anasthasia’ van T99 haalde hoge noteringen in de Vlaamse en Britse hitlijsten. De dj-set van Olivier Abbeloos is het hoofdprogramma van Nachtruis, het jaarlijkse technofeest in jeugdhuis De Voute. “We zijn bijzonder trots dat we Abbeloos naar De Voute kunnen halen”, klinkt het binnen het bestuur van De Voute. “De man spreekt ook vandaag nog een jong publiek aan, maar ook ouderen die nostalgie willen beleven zullen in de watten gelegd worden.”

Nachtruis vindt plaats op zaterdag 2 november. Meer info vind je op de Facebookpagina van Nachtruis.