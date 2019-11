Dit wordt even chaos: vanuit centrum Aalter nog slechts één weg naar Rond Punt en oprit E40 Lostraat gaat tot voor feestdagen dicht voor werken Joeri Seymortier

01 november 2019

11u45 0 Aalter Aalter maakt zich op voor wat wel eens de moeilijkste fase van de werken aan het oprittencomplex E40 kunnen worden. Vanaf maandag 4 november gaat de aansluiting van de Lostraat met het Rond Punt dicht. Al het verkeer vanuit het centrum naar de E40 moet via de Kouter en de Europalaan, zo naar de N44 en dan de E40. De warenhuizen in de Lostraat blijven wel perfect bereikbaar.

Het verkeer uit het centrum van Aalter kan vandaag zowel via de Lostraat als via de Europalaan en N44 naar het Rond Punt en het oprittencomplex van de E40. Vanaf maandag wordt de Lostraat voor enkele weken afgesloten. Al het verkeer uit het centrum zal dus noodgedwongen via de Kouter, de Europalaan en de N44 zo naar het Rond Punt moeten. Ook de vrachtwagens die aan warenhuizen geleverd hebben, zullen niet anders kunnen dan die baan richting E40 nemen. Verwacht je dus zeker de eerste dagen aan verkeerschaos, zowel in het centrum als op de N44.

“Op maandag 4 november start een nieuwe fase in de heraanleg van het complex in Aalter”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “We werken aan de heraanleg van de Lostraat en de verbinding ervan met de Steenweg op Deinze. Het verkeer op de E40 behoudt drie rijstroken in elke richting, maar lokaal verandert er wel heel wat. Tussen 4 en 12 november voert de aannemer voorbereidende werken uit aan de Lostraat en legt hij een tijdelijke weg aan. Het verkeer kan vanaf dan de Lostraat niet meer uitrijden. Van op het Rond Punt kan je wel nog de Lostraat in. Op woensdag 13 november starten de asfaltwerken aan de Lostraat. Het verkeer van de E40 kan vanaf dan niet meer rechtstreeks naar de Knokkebaan (N44) of naar het centrum van Aalter, en volgt een omleiding. Ook de fietsers volgen een omleiding.”

Wat verandert?

Wat verandert er nu precies vanaf maandag? De Lostraat inrijden van op het Rond Punt blijft mogelijk. De Lostraat uitrijden naar de rotonde is niet meer mogelijk. De omleiding loopt via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan. Fietsers rijden om via de Lovelddreef. De warenhuizen Colruyt, Spar en Aldi blijven perfect bereikbaar, uit beide rijrichtingen. Wie van de parking van het warenhuis komt, zal wel verplicht naar de richting van het centrum moeten rijden.

Tweede fase

Vanaf 13 november verandert de verkeerssituatie opnieuw. Wie van de E40 vanuit Gent komt, kan op het einde van de afrit niet meer rechtdoor, maar moet dan linksaf via een nieuw aangelegde weg onder de E40 naar de rotonde aan de Steenweg op Deinze. Van daaruit kan het verkeer dan alle richtingen uit. Het verkeer richting centrum rijdt vanaf dan over de tijdelijke aangelegde weg. De Lostraat uitrijden naar het Rond Punt blijft die weken onmogelijk. De omleiding blijven dezelfde via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan.