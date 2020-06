Dit weekend toch treinen tussen Gent en Brugge: “Te veel kustpendelaars verwacht” Joeri Seymortier

23 juni 2020

16u53 4 Aalter Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt het treinverkeer tussen Gent en Brugge dan toch niet stilgelegd. Dat zou gebeuren voor de werken in Aalter.

Dit jaar wordt het treinverkeer op de lijn tussen Gent en Brugge verschillende weekends stilgelegd. Vooral omdat er in de buurt van Aalter gewerkt wordt aan een derde en vierde spoor. Normaal zou er ook op zaterdag 27 en zondag 28 juni geen treinverkeer zijn, maar wel een vervangende busdienst. Maar dat wordt nu aangepast. “Dit weekend kan je in Aalter en in alle stations tussen Gent en Brugge toch de trein nemen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. “De NMBS verwacht veel reizigers naar de kust, en dan is het beter om het treinverkeer geen volledig weekend stil te leggen. De normale treinregeling houdt dit weekend dus aan.”