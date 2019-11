Dit en volgend weekend geen treinverkeer tussen Gent en Brugge Joeri Seymortier

08u55 0 Aalter Zowel dit weekend als volgend weekend is er geen treinverkeer mogelijk tussen Gent en Brugge. Er wordt gewerkt in Bellem bij Aalter.

Tussen Gent en Brugge wordt een derde en vierde spoor aangelegd. Daarom moet de voetgangerstunnel onder de sporen in Bellem vernieuwd en verlengd worden. Daardoor is er van vrijdag 29 november om 22 uur tot maandag 2 december om 5 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Gent en Brugge. Er komt een vervangende busdienst tussen de verschillende stations.

Ook in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 december wordt gewerkt in Bellem, en worden alle treinen tussen Gent en Brugge opnieuw geschrapt. Tijdens de weekdagen wordt er ’s nachts gewerkt in Bellem, zodat het treinverkeer dan niet verstoord wordt.

Info: www.nmbs.be.