Discussie over witte lijnen in Bellemstraat Joeri Seymortier

13 september 2019

11u45 0 Aalter Mag je in de Bellemstraat in Aalter nu parkeren op straat of niet? Volgens het gemeentebestuur mag het niet.

Onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest vindt de witte lijnen maar niets, en stelt dat het voor leveranciers onmogelijk wordt om te laden en lossen in de Bellemstraat. Raadslid Seppe Santens (Groen) meent zelfs te weten dat de witte lijnen helemaal geen parkeerverbod inhouden. De nieuwe witte lijnen in de Bellemstraat zorgen in ieder geval voor een pittige discussie.

“Dat zijn ook geen fietssuggestiestroken, maar witte lijnen die de rijbaan aanduiden”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De wagen hoort thuis in het midden, en de fietsers aan de zijkant. De wagens moeten in de nieuw aangelegde Bellemstraat parkeren op de parkeervakken die aangelegd zijn, en niet op straat. Jammer dat het zo moet. Maar er waren mensen die het gezonde verstand niet konden gebruiken, en zomaar op de rijweg parkeerden. Het probleem van laden en lossen gaan we oplossen. Maar we gaan het daar echt niet vol zetten met verkeersborden. Die lijnen zijn een perfect wettelijk middel, om niet meer op straat te laten parkeren.”