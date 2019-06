Dirk De Smul trouwt 900ste koppeltje: zoon van ex-schepen Martine Bergez stapt in huwelijksbootje Joeri Seymortier

21 juni 2019

17u09 0 Aalter Schepen Dirk De Smul (CD&V) van Aalter heeft vrijdag zijn 900ste koppeltje getrouwd: Tom Cochez en Anneleen Decloedt.

Dirk De Smul trouwt al jaren koppeltjes op vrijdagnamiddag. Hij houdt van cijfertjes en houdt alle huwelijken nauwgezet bij. “Ik heb de eer om mijn huwelijk nummer 900 te mogen voltrekken”, zegt Dirk De Smul. “Het gelukkige koppel is Tom Cochez en Anneleen Decloedt. Tom is de zoon van Martine Bergez, met wie ik jarenlang heb samengewerkt in het schepencollege van Aalter. Dat maakt dit 900ste huwelijk nog meer bijzonder. Zeker nu de fusiegemeente Aalter een pak groter geworden is, zijn er meer huwelijken. Op naar de 1.000!”