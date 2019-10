Dierenarts Els Van Haver viert jubileum met lezingen over kat, hond en konijn Joeri Seymortier

12 oktober 2019

11u06 2 Aalter Dierenartspraktijk Van Haver uit de Sint-Maria-Aalterstraat in Aalter bestaat tien jaar en dat viert Els Van Haver met drie lezingen over het gedrag van dieren.

Op donderdag 17 oktober gaat het over de kat. Een week later, op donderdag 24 oktober, gaat het over de hond, en op donderdag 31 oktober over het konijn. Telkens om 19 uur in Stat68, Stationsstraat 68 in Aalter. Hapje en drankje nadien. Kaarten kosten 2,50 euro.

Inschrijven: 09/226.09.00 of info@dierenartsvanhaver.be.