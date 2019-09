Diamanten feest na 60 jaar huwelijksgeluk Joeri Seymortier

04 september 2019

11u16 0 Aalter Raymond De Meyer en Leona Pieters-Vandegeuchte uit Ursel hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het diamanten koppel woont al zestig jaar in Ursel, waarvan vijftig jaar in Veldekens. Ze kregen drie kinderen, zijn de grootouders van zeven kleinkinderen, en de pepe en meme van vier achterkleinkinderen. Raymond heeft bij Defensie gewerkt, en later bij Omco in Aalter. Hij was lang vrijwilliger bij VV Sparta Ursel. Leona was bobijnster van beroep. Ze werkte eerst bij de Peage en later bij Uco Gent. Zij was jarenlang vrijwilliger in rusthuis Onderdale in Ursel, waar ze nu ondertussen samen vijf jaar verblijven.