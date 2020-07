Deze zomer thuis blijven? KWB Lotenhulle-Poeke zorgt voor fotozoektocht Joeri Seymortier

15 juli 2020

17u19 0 Aalter De KWB Lotenhulle-Poeke zorgt deze zomer voor een nieuwe fotozoektocht. Ideaal nu veel mensen een staycation in eigen land doen.

De fotozoektocht neemt de deelnemers immers deze zomer mee op ontdekking langs landelijke en verkeersarme wegen van Lotenhulle, Poesele en Nevele. Voor een groot deel een tocht door ‘het land van Cyriel Buysse’. “We hebben lang getwijfeld of we de tocht dit jaar zouden kunnen laten doorgaan,” zegt voorzitter Fredy Taildeman. “Uiteindelijk is door de versoepeling van de coronamaatregelen toch nog alles in orde gekomen.”

Met de fiets trek je op speurtocht om een reeks foto’s te herkennen en te situeren. Onderweg moeten ook een aantal zoektochtvragen opgelost worden. Je fietst 25 kilometer, en kan dat doen tot 30 augustus. Deelnameformulieren zijn te bekomen op de adressen op de affiches bij de plaatselijke handelaars.

Info: 0470/55.94.81.