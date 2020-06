Deze zomer te druk aan zee? Aalter heeft eigen strand met Soulbeach Joeri Seymortier

17 juni 2020

15u39 8 Aalter Café ’t Soulistje langs de Tieltsesteenweg in Aalter opent op donderdag 18 juni Soulbeach. Een groot deel van de parking is een strandbar geworden.

Er kwamen drie vrachtwagens zeezand aan te pas om Soulbeach in te richten. “Het zou deze zomer wel eens veel te druk kunnen worden aan zee. Dan zitten de mensen beter met de voeten in het zand op Soulbeach”, knipoogt Anneleen Snauwaert. “Een groot deel van ons strand is overkapt, dus ook bij te warm weer of regenweer kan je hier genieten. Je kan hier een lekker glaasje drinken, en genieten van heel wat fingerfood. Het eten wordt allemaal in eigen keuken bereid. We hebben een vergunning tot eind september, dus we hopen dat het een mooie zomer wordt. Voorlopig draaien we in de weekends wat stillere muziek, maar we hopen dat de regels deze zomer iets losser worden. Met een beetje geluk kunnen er ook een paar kleinere optredens georganiseerd worden.”

“Kom met fiets”

Er kunnen aan ’t Soulistje nog zestien wagens parkeren. Recht over de deur kan ook geparkeerd worden, wanneer de frituur en het kapsalon gesloten zijn. “Maar we roepen iedereen op om zoveel mogelijk met de fiets te komen. We hebben een ruime fietsparking voorzien. In de zomer is een fietstocht extra gezellig”, klinkt het nog.

Soulbeach opent op donderdag 18 juni om 15 uur. Open op vrijdag en zondag vanaf 11 uur.. Andere dagen vanaf 15 uur. Gesloten op woensdag. Reserveren is niet mogelijk.