Deze zomer geen Cogétama Fest in Knesselare: “Sabbatjaar en in 2021 zijn we er terug” Joeri Seymortier

12 januari 2020

12u59 9 Aalter Er komt deze zomer geen vijfde editie van het Cogétama Fest in het Hemelrijkpark van Knesselare bij Aalter. In 2021 is dat wel opnieuw de bedoeling.

Cogétama Fest is een gezellig parkfeest in Knesselare, en lokte de voorbije vier jaar telkens zo’n 2.000 bezoekers. Met leuke muziekbands en foodtrucks die tussen de bomen staan, wordt op 15 augustus voor een aparte sfeer gezorgd. Maar deze zomer zullen de liefhebbers de gezelligheid elders moeten zoeken. De website ‘Knesselaars Nieuws’ pakte dit weekend uit met het bericht. “In 2020 komt er geen Cogétama Fest”, bevestigt schepen en mede-organisator Kristof De Blaere. “We zullen ons dit jaar herbronnen. Maar geen nood: in 2021 willen we er wel terug staan, met een vijfde knaleditie. Er komt echt heel wat kijken bij de organisatie van zo’n parkfeest. Ieder jaar evalueren we het parkfeest, en stellen we onszelf ook de vraag of we het zien zitten om er terug tegenaan te gaan. We hebben nu vier fantastische edities gehad, en kijken zeer tevreden terug. We wilden mensen samenbrengen, het erfgoed van de oude sigarenfabriek Cogétama in kijker zetten, en ons mooie park promoten. Dat is ons vier jaar lang goed gelukt. We hopen dat in 2021 ook verder te kunnen doen”, zegt Kristof De Blaere nog.