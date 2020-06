Deze zomer geen Bellemse Feesten, maar wel fietszoektocht Joeri Seymortier

09u26 0 Aalter Feestcomité Testedoene uit Bellem bij Aalter organiseert deze zomer geen Bellemse Feesten, maar er komt wel een fietszoektocht.

Het weekend van 15 augustus is traditiegetrouw een feestweekend in Bellem. Maar door de coronacrisis moeten de Bellemse Feesten 2020 noodgedwongen geschrapt worden. “Testedoene heeft wel voor een leuk alternatief gezocht”, zegt Leen Goethals. “Om het deze zomer in Bellem toch een beetje leuk te maken, organiseren we een fietszoektocht. Je zal die drie maanden lang kunnen doen, van 1 juli tot en met 30 september. Er is een fietszoektocht van 20 kilometer, en we maken er ook eentje van 50 kilometer.”

Deelnemingsformulieren en wegbeschrijving te bekomen via leengoethals1@gmail.com.