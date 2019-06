Deze vuilnisbak eet alles, behalve glas. Aalters bedrijf lanceert Superlizzy, de eerste vuilnisbak van het land die afval vermaalt Anthony Statius

05 juni 2019

17u26 3 Aalter Groothandelaar in schoonmaakproducten Salubris uit de Leon Bekaertlaan in Aalter heeft deze week een revolutionaire vuilnisbak gelanceerd. “ Superlizzy is een machine die afval vermaalt en zo het volume terugdringt met bijna 90 procent”, zegt Christine Van Hoorenweder van Salubris, die de machine exclusief mag verdelen in België.

Het familiebedrijf Salubris uit Aalter heeft dinsdag twee ecologische nieuwigheden voorgesteld aan haar klanten. Zo zijn er de Beautiful Cups, herbruikbare en recycleerbare kartonnen koffiebekers. Per 7.000 aangekochte bekers wordt er een boom geplant in Sumatra. Het tweede product is Superlizzy, een vuilnisbak met een grote appetijt.

“De Superlizzy is een afvalmachine die allerlei soorten afval vermaalt”, legt medezaakvoerder Christine Van Hoorenweder uit. “De machine scheidt automatisch vast afval van vocht en levert proper werk door een gesloten systeem. Een waarschuwingslampje gaat branden zodra er iets aan de hand is, zoals een volle afvalzak. De verschillende modellen van Superlizzy zijn er voor allerlei soorten consumentenafval: van petflessen en blikjes tot papieren bakjes met etensresten en restafval. Het enige dat er niet in mag is glas. Eén Superlizzy vervangt zes tot acht afvalbakken en is daardoor perfect voor locaties waar veel consumentenafval geproduceerd wordt zoals bioscopen, fastfoodbedrijven, restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantoren en stations.”

“De afvalbak wordt momenteel al in Nederland gebruikt in de luchthaven van Schiphol en bij voetbalclub Ajax en in ons land staan de eerste bij de McDonald’s-filialen in Antwerpen en Merksem. Ook in onze eetruimte staat er natuurlijk eentje. Die staat er nu al zo’n drie weken en de vuilniszak zit nog niet vol.”