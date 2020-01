Derde ondergrondse parking op komst in centrum Aalter: oude Academie gaat plat Joeri Seymortier

31 januari 2020

11u13 0 Aalter De gemeente Aalter gaat voluit voor het dossier van een derde ondergrondse parking in het centrum. Die komt op de plaats van de huidige Academie.

Later dit voorjaar moet het Kunstencentrum aan het station van Aalter openen, en dan gaat de oude Academie in de Stationsstraat definitief dicht. Het gemeentebestuur van Aalter kiest er nu definitief voor om de oude Academie af te breken. In de plaats komt een open ruimte in het centrum, met een ondergrondse parking.

Groen vindt het niet kunnen dat er naast de twee ondergrondse parkings aan de Boomgaard nog een derde parking bij komt in het centrum. “Er zijn andere prioriteiten met dat geld”, vindt Mieke Schauvliege (Groen). “Dit dossier is zowat het domste wat we in ons centrum kunnen doen. Dit wordt geen groene long, maar een stenen plein met een parking onder. Je zuigt met die parking ook extra auto’s naar het centrum en dat moeten we net vermijden. Dit is een hypotheek op de gezelligheid van de winkelstraat.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) veegt alle kritiek van tafel. “Wij zijn in Aalter onze tijd voor, maar dat heeft Groen nog niet door”, zegt De Crem scherp. “We krijgen van overal felicitaties over het concept van een groene open ruimte in het centrum, met daaronder een weggestoken parking. Extra zuurstof voor onze middenstand. Dat we onze winkelstraat ongezellig zou worden? Vraag maar eens aan de mensen die daar wonen en winkelen. Ik hoor andere signalen”, zegt De Crem nog.