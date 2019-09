Derde jaar reuzenrad in Aalter: amper 1.591 bezoekers Joeri Seymortier

30 september 2019

16u22 4 Aalter Het reuzenrad op de kermis in Aalter heeft de voorbije kermis amper 1.591 betalende bezoekers gelokt.

Twee jaar geleden stapten nog 5.129 bezoekers in het rad, vorig jaar waren dat er nog 2.289. Dit jaar was dat nog een pak minder en bleef het bezoekersaantal steken op 1.591. “Op de openingsavond van de kermis was het stralend weer, maar voor de rest is de kermis dit jaar jammer genoeg helemaal uitgeregend”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Het was zo erg dat we zondagavond ook het vuurwerk niet konden laten doorgaan. Het slechte weer heeft ook een invloed op de bezoekers van het reuzenrad. Maar het zijn toch bijna 1.600 mensen die onze dynamische gemeente van op 43 meter hoogte kunnen bewonderen hebben.”

Vervolg heel onwaarschijnlijk

Of er volgend jaar nog een reuzenrad komt in Aalter, moet officieel nog beslist worden. Ook al wordt in de wandelgangen gezegd dat een vervolg heel onwaarschijnlijk is. Aalter betaalde 65.000 euro voor het reuzenrad. De 1.591 toegangskaartjes aan elk 5 euro, brengen 7.955 euro op. Het reuzenrad draait dus een verlies van ruim 57.000 euro.