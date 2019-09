Dementievriendelijke wandeling door Aalter: “Van lochtijnk tot ploatse” Joeri Seymortier

12 september 2019

15u29 3 Aalter Aalter heeft een zogenaamde dementievriendelijke wandeling geopend. Ouderen met dementie kunnen zo herinneringen aan vroeger ophalen.

De wandeling ‘Van lochtijnk tot ploatse’ start aan de ingang van woonzorgcentrum Veilige Have, aan de kant van de Corneliusparking. In het centrum van Aalter zijn er tien stops waar een bord staat met herinneringen aan het verleden. Vanzelfsprekend is de wandeling geschikt voor rolstoelgebruikers. Folders met het parcours vind je aan de balie van Veilige Have, en ook in de wachtzalen van de huisdokters. “Het is in eerste instantie belangrijk om ook met ouderen met dementie nog buiten te komen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Vaak weten die mensen nog veel van heel vroeger, en daarop is deze wandeling gebaseerd. We willen als gemeente laten zien dat mensen met dementie ook welkom zijn in ons centrum. Steek die mensen niet weg in een kamertje”, zegt Hoste nog.