Deel Lostraat vrijdag dicht: torenkraan wordt afgebroken Joeri Seymortier

07 oktober 2020

10u12 0 Aalter De torenkraan aan de bouwwerf in de Lostraat in Aalter wordt op vrijdag 9 oktober afgebroken. Daardoor moet de straat tijdelijk dicht.

De Lostraat gaat vrijdag dicht van 9 tot 15 uur, in het deel tussen de Kestelstraat en de Biesemkerkweg. Alle verkeer is in die strook verboden, en ook parkeren kan daar vrijdag niet.

Voor het verkeer komende uit de Lostraat is er een omleiding via de Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat en Weibroekdreef. Wie van de Knokkebaan komt, rijdt vrijdag het best via de Europalaan, Kouter, Weibroekdreef, Molenstraat, Processieweg en Kestelstraat.

Info: www.aalter.be.