Dédé keert terug naar de Markt: lezers kunnen naam voor pop-up voorstellen en etentje winnen Joeri Seymortier

08 augustus 2019

15u48 6 Aalter Horecaman Dimitri Stofferis, door iedereen Dédé genoemd, keert terug naar de Markt van Aalter.

In het pand naast Solvas, waar vroeger een schoenenzaak zat, opent hij tot eind september een pop-upterras. Nadien gaat hij het interieur verbouwen om er dan een dagzaak van te maken. Drie jaar geleden zat Dédé ook al met een pop-up op de Markt. “Nu kan je hier enkel op het terras terecht en zijn we enkel open bij mooi weer”, zegt Dédé. “Je kan iets drinken en koude tapas eten. We zitten aan de kant van de Markt waar je heel de dag zon hebt, dus dat is ideaal voor een terras. Na de pop-up ga ik binnen verbouwen en tegen het einde van het jaar maak ik er dan een dagzaak van, met lekkere gerechten. Ik wil dan open zijn van maandag tot vrijdag, van 10 tot 18 uur. Zo kan ik ’s avonds en in het weekend ook mijn traiteurwerk verderdoen.”

Etentje winnen

De Champagnebar en restaurant Het Culinair Ateljee in de Boomgaardstraat zijn voorlopig dicht. De twee zaken kunnen wel afgehuurd worden, met traiteur of vrij van traiteur. Voor zijn nieuwe pop-up zoekt Dédé nog een geschikte naam en daarvoor rekent hij op de lezers van HLN.be en Het Laatste Nieuws. Wie een leuke Vlaamse naam weet voor zijn zaak, kan mailen. Als jouw voorstel het haalt, win je een etentje voor twee personen ter waarde van 150 euro.

Mailen kan naar info@tkleinduimke.be.