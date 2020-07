De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met erfgoedman Patriek Vanlaere uit Aalter: “Kasteel Nobelstede, of het kasteel dat eigenlijk helemaal geen kasteel is”

Aalter

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Patriek Vanlaere van Erfgoed Aalter ons naar zijn mooiste plekje in Aalter, en houden we halt aan het Kasteel Nobelstede. “Een prachtige mix van natuur en groen, historiek, en heel wat jeugdherinneringen van Aalternaren”, klinkt het.