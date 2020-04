De lockdown van Wendy Van Wanten: “Ik mis het podium en mijn vrienden”

Aalter

Wendy Van Wanten moet in deze coronatijden net zoals iedereen in haar kot blijven. Deze week gaan wij op zoek naar de BV’s uit onze streek, en we luisteren hoe zij de lockdown overleven. Voor de eerste aflevering trokken we naar de bossen in Aalter. “Deze coronacrisis brengt drama’s met zich mee, maar het intens samenzijn met mijn gezin geeft mij in deze tijden een warm gevoel”, zegt Van Wanten. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier