De Genieter en Chapiteau worden tijdelijk één grote zaak: “Volop genieten van terras van 26 meter breed” Joeri Seymortier

09 juni 2020

13u19 4 Aalter Restaurant De Genieter en café Chapiteau op de Markt in Aalter heropenen morgen (woensdag), en doen dat tijdelijk als één grote zaak.

Zaakvoerder Ronny De Wever stapt af van de twee aparte zaken, en heeft nu tijdelijk ook restauranttafels in de Chapiteau geplaatst. “Binnen in De Genieter zijn de helft van de tafels weg door de afstandsregels”, zegt Ronny De Wever. “Daarom hebben we ook een achttal tafels in de Chapiteau gezet. Daar zal je dus niet alleen iets kunnen drinken of van de vernieuwde tapaskaart proeven, maar zal je ook de restaurantgerechten kunnen eten. Er staan ook nog wel zeteltjes voor mensen die gewoon iets willen drinken. Maar we zetten deze zomer vooral alles in op ons groot terras. Dankzij de steun van de gemeente mogen we gevoelig uitbreiden, en is het terras voor onze zaken nu 26 meter breed en 13 meter diep. Met de luifels en de paraplu’s kunnen we het volledige terras ook overdekken, zodat het ook ’s avonds gezellig blijft. Blikvanger op het terras is onze groepstafel voor tien personen.”

Balletjes in tomatensaus

Tijdens de lockdown werd de kaart van De Genieter ook vernieuwd. “We zetten nu enkele klassiekers vast op de kaart: balletjes in tomatensaus, vol-au-vent en een steak tartaar. Voor de rest blijven we werken met wisselende suggesties. We zijn blij dat we woensdag weer mogen starten, want de lockdown heeft lang genoeg geduurd. En nu vooral hopen dat we dit geen tweede keer moeten meemaken. Want dat zou een pak moeilijker te overbruggen worden”, zegt Ronny De Wever nog.