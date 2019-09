De Crem wil heli- en dronehaven in Drongengoed (en heeft komende jaren nog veel meer in petto voor Aalter) Ontdek de 10 belangrijkste projecten van fusiegemeente Aalter Joeri Seymortier

04 september 2019

21u12 1 Aalter Pieter De Crem (CD&V) wil een heli- en dronehaven in het Drongengoed in Ursel, bij Aalter. Dat is de opvallendste nieuwigheid in het meerjarenplan van de nieuwe fusiegemeente Aalter, dat woensdagavond bekend gemaakt werd. Er wordt de komende zes jaar maar liefst 25 miljoen euro geïnvesteerd, en de belastingen blijven al die tijd op het historisch lage 5,9 procent.

1. Heli- en dronehaven

Pieter De Crem wil een heli- en dronehaven op het oude militair domein, in het Drongengoed in Ursel. “Drones worden het transportmiddel van de toekomst, en we willen hier als gemeente Aalter een pioniersrol spelen”, zegt De Crem. “Drones zullen ingezet worden voor onder andere transport van organen, maar ook in de strijd tegen criminaliteit. Ook helikopters moeten er kunnen landen. We gaan ter plaatse voor de nodige infrastructuur zorgen, en dat zal ook voor tewerkstelling zorgen. Zo wordt Aalter een referentiepunt in ons land.”

2. Groter gemeentehuis

Het gemeentehuis van Aalter wordt de komende jaren fors uitgebreid. Volgens De Crem broodnodig voor een gemeente die groeit van 20.000 naar bijna 30.000 inwoners. Het plan moet nog getekend worden, maar een van de denkpistes is dat er op de twee zijvleugels van het gemeentehuis een extra verdieping gebouwd wordt.

3. Oud klooster

Het oude klooster in de Kloosterstraat in Knesselare wordt zoals beloofd aangekocht, en er komt een nieuw project in de plaats. Het moet onder andere de plaats worden voor de nieuwe gemeentelijke feest- en ontmoetingszaal, bibliotheek en kinderopvang. Bedoeling is om snel werk te maken van dat project, en het in de eerste helft van de legislatuur te realiseren. Het wordt het duurste project van de komende legislatuur. De aankoop van het klooster alleen al wordt op 2 miljoen euro geraamd. Ook voor de nieuwbouw of de verbouwing, moet nog eens minstens evenveel gerekend worden.

4. Culinair Aalter

Aalter wil werk maken van een project rond de vele culinaire restaurants die er in de gemeente zijn. De gemeente wil de restaurants promoten, samen met andere toeristische troeven, zoals de mooie natuur rond Kraenepoel en Drongengoed. “Samen met onze toprestaurants wordt dat een sterk marketingverhaal om zo meer mensen van buiten Aalter naar hier te lokken”, zegt schepen Herlinde Trenson.

5. Extra parking

Het Kunstencentrum aan het station opent rond Pasen 2020. Dan komt de oude Academie in de Stationsstraat leeg te staan. Bedoeling is om daar een open natuurlijke ruimte te voorzien, met een bijkomende ondergrondse parking, pal in het centrum.

6. Snellaadstation

Aalter krijgt naar eigen zeggen als eerste gemeente in Vlaanderen een snellaadstation voor elektrische wagens. Wellicht op parking Aard zullen acht wagens tegelijk snel kunnen opladen. “We willen daarmee ook mensen van buiten Aalter lokken, en ze tijdens het wachten naar onze lokale horeca sturen”, zegt schepen Kris Ally.

7. Free wifi

Er komt free wifi of gratis draadloos internet op alle dorpspleinen van de acht deelgemeenten in Aalter. Om echt een ‘smart city’ te worden komen er ook digitale kiosken in elke dorpskern, en zal je binnenkort als burger ook met de gemeente kunnen chatten.

8. Sociale kruidenier

Aan de Rijsestraat, het vroegere Slagerij Madeleine in de Brugstraat, komt een nieuwbouwproject voor het OCMW. Er komt onder andere een sociale kruidenier, waar kansarme mensen goedkoop kunnen winkelen. In het bouwproject zitten ook woningen voor vluchtelingen, en twee doorgangswoningen voor gezinnen in tijdelijke nood.

9. Lage belastingen

Aalter belooft de belastingen voor de hele legislatuur, dus tot 2024, op het lage tarief van 5,9 procent personenbelasting te houden. De onroerende voorheffing op eigendommen wordt zes jaar lang vastgelegd op 900. De Crem belooft ook dat het gebruik van het containerpark gratis blijft, wat zo goed als nergens meer het geval is. “De lagere belastingen zorgen er voor dat een gemiddeld gezin tot 500 euro minder betaalt per jaar. Dat kan tellen”, zegt De Crem.

10. En ook nog…

Het meerjarenplan staat nog bomvol andere projecten. Onder andere de heraanleg van de Pontweg, inrichting van een dorpshuis op de Reynaertsite in Ursel, de komst van een woonproject ‘Aalternatief’ voor mensen met een beperking in de oude bibliotheek van Aalter, het onderzoek om een nieuw skatepark aan te leggen naast het sportcomplex Ursel, de uitbouw van de buitensportterreinen, de uitbreiding en gratis houden van het containerpark in Aalter, de realisatie van een fietspad langs het kanaal, en de vernieuwing van de drie stations staan de komende zes jaar op de planning in de nieuwe fusiegemeente Aalter.