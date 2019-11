De Crem strijdt tegen windmolens in Aalter: “Twee keer zo hoog als KBC-toren? Dat hoort hier niet thuis!” Joeri Seymortier

03 november 2019

10u24 0 Aalter De gemeente Aalter gaat alles doen om de komst van een eerste windmolen op het grondgebied tegen te houden. Pieter De Crem wil alternatieven.

Vorige week kon je al lezen dat de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de aanvraag voor de bouw van een windmolen in Oostmolen-Noord geweigerd heeft, maar de aanvraag op Lakeland werd wel vergund. Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) reageert nu voor het eerst op het dossier. “We gaan als gemeente alle middelen aanwenden om deze vergunning aan te vechten”, zegt Pieter De Crem. “Dit gaat niet meer om een windmolen, maar om een windturbine. De molen zou dubbel zo hoog worden als de KBC-toren in Gent, en de wieken krijgen een spanwijdte van maar liefst 100 meter. Zo’n mastodont in de buurt van Aalter-Brug neerplanten zou een slechte zaak zijn.”

De Crem krijgt uit groene hoek soms tegenwind omdat hij windmolens met man en macht uit Aalter probeert te houden. “Ik vind het niet kunnen dat een gemeentebestuur niets te zeggen heeft in de besluitvorming voor de komst van windmolens”, zegt De Crem. “Gelukkig zal de nieuwe Vlaamse regering dat vanaf volgend jaar veranderen. Je moet elk dossier grondig bestuderen. Wie wil de molen plaatsen, en welke belangen zitten daar achter? Wat is de meerwaarde voor Aalter zelf? Wij willen als gemeente zwaar investeren in alternatieve en groene energie, maar niet in windmolens. We willen in de strijd om klimaatneutraal te worden een globale visie, met onder andere ook lichttechnologie en waterkrachttechnologie”, zegt De Crem nog.