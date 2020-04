De Crem: “Steun voor Aalterse bedrijven? Als we al iets doen, zal het voor élke Aalternaar zijn” Joeri Seymortier

22 april 2020

07u42 0 Aalter Onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest vraagt de gemeente Aalter om steunmaatregelen uit te rollen voor de ondernemers in de gemeente die getroffen zijn door de coronacrisis.

Mieke Vertriest haalde de mosterd in andere gemeenten. “Aalter moet iets doen voor de ondernemers die inkomstenverlies hebben door deze coronacrisis”, zegt het onafhankelijk raadslid. “In Hasselt krijgen de inwoners een cadeaubon die ze dan bij de plaatselijke middenstand kunnen gebruiken. In Geraardsbergen komen vrijstellingen van retributies voor ondernemers. In Kortrijk komt er een extra horecapremie, en in Zandhoven komen er vanuit de gemeente extra hinderpremies, bovenop die van Vlaanderen en federaal. Mogelijkheden genoeg om onze middenstand te steunen”, zegt Vertriest.

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) ziet het nog grootser. “Als we als gemeente al steunmaatregelen zullen uitrollen, dan zal het voor elke Aalternaar zijn, en niet alleen voor de ondernemers. Want iedereen is door deze crisis getroffen. Ook de gewone burger”, zegt De Crem nog.