De Crem steekt vishandelaar hart onder de riem in zijn eigen Aalter: “Proficiat dat jullie doorzetten!” Joeri Seymortier

26 maart 2020

09u44 8 Aalter Minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) heeft donderdagochtend een kort werkbezoek gebracht aan de pas vernieuwde viswinkel Steyaert in zijn eigen Aalter.

Vishandel Steyaert in de Stationsstraat in Aalter was ruim vier weken gesloten voor verbouwingswerken, en opende donderdagochtend om 8.30 uur de deuren. Als één van de eerste klanten kwam Pieter De Crem binnen gewandeld, met een fles champagne voor uitbaters Bart en Sofie. “Ik vind het belangrijk om die mensen te steunen”, zegt Pieter De Crem. “Een heropening in deze coronatijden is geen evidentie, maar de mensen van Vishandel Steyaert zetten door. Proficiat daarvoor! De toonbank lag goed gevuld, dus de aanvoer van onze voeding is duidelijk niet in gevaar. De voeding is een essentiële sector. Een dikke pluim aan alle mensen die in de voeding werken, en aan de slag blijven. Zij zorgen er voor dat wij thuis lekker eten op ons bord blijven krijgen”, zegt De Crem nog.