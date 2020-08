De Crem is duidelijk: “Oude Gentweg gaat niet meer open. En daarmee valt het doek over de zaak” Joeri Seymortier

13 augustus 2020

15u41 1 Aalter De blokken in de Oude Gentweg in Aalter blijven staan. Dat zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) nu onomwonden.

De blokken in de Oude Gentweg zorgen al jaren voor discussie. Ze werden geplaatst bij het begin van de werken aan het nieuwe afrittencomplex E40, om sluipverkeer tegen te gaan. “De blokken zouden verdwijnen na de werken, maar dat blijkt nu een loze belofte”, zegt Paul Beheyt van Vlaams Belang. “De blokken zorgen zelfs voor een breuk in de zeven jaren verliefdheid tussen de kartelpartners CD&V en N-VA, want zelfs N-VA pleit nu op sociale media voor een oplossing.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem ontneemt alle hoop van de tegenstanders van de blokken in de Oude Gentweg. “De Oude Gentweg zal niet opengesteld worden. De huidige verkeerssituatie blijft behouden”, zegt Pieter De Crem. “Hiermee valt definitief het doek over deze zaak. We gaan binnenkort naar buiten komen met een globaal mobiliteitsplan waarin Bellem een grote rol speelt. Een plan met respect voor de Oude Gentweg en de Kestelstraat. We gaan vandaag geen problemen oplossen, door er elders te maken”, zegt De Crem nog.