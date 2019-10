De Crem geen voorzitter CD&V, maar wat dan wel? “Enkel burgemeester worden lijkt ondenkbaar” Niemand kan voorspellen wat De Crem nog van plan is Joeri Seymortier

21 oktober 2019

12u03 4 Aalter Pieter De Crem wordt dan toch niet de nieuwe nationaal voorzitter van CD&V. In de wandelgangen werd hij getipt als topkandidaat, maar de titelvoerend burgemeester van Aalter laat dan toch de kelk aan zich voorbij gaan, en stelt zich geen kandidaat. Maar wat zal hij dan wel doen eens hij geen minister meer is? “Er moet iets komen, want enkel burgemeester lijkt zo onwaarschijnlijk”, klinkt het in zijn entourage.

De voorbije dagen werd Pieter De Crem door iedereen genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter van de CD&V. Zeker nadat hij vorige week een eigen uitgebreide visietekst over de toekomst van zijn partij lanceerde, leek het er op dat hij een gooi wou doen naar het voorzitterschap van zijn partij. De Crem is al altijd de man met uitgesproken ideeën, en daarmee wou hij zijn afgebrokkelde lievelingspartij weer op de rails zetten. Maar ondertussen zijn er al zeven kandidaten om Wouter Beke op te volgen, en De Crem wou duidelijk niet de achtste in de rij zijn. Zondagavond laat maakte De Crem zelf op zijn sociale media bekend dat hij geen gooi zou doen naar het voorzitterschap van CD&V.

Volgens De Crem is de partij simpelweg nog niet klaar voor zijn ideeën. “Ik meen dat CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en bestaansgrond”, zegt Pieter De Crem over zijn weloverwogen beslissing. “Wellicht is dat in de toekomst wel het geval. Desalniettemin blijf ik als minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherp stellen. Mijn manifest over de Democratische Unie is de énige manier voor de CD&V om een politieke rol te blijven spelen. Ik zal het daarom in de toekomst hoe dan ook uitvoeren.”

Heel ontspannen

Maar wat zal De Crem dan wel doen, eens er een nieuwe regering komt, en hij niet langer minister van Binnenlandse Zaken zal zijn? Volgens velen was het voorzitterschap van CD&V een gedroomde post, net omdat je die functie perfect kan combineren met het burgemeesterschap van Aalter. Wat hij politiek nog van plan is, blijft nu helemaal koffiedik kijken. Zijn entourage in Aalter en de partijgenoten in het Meetjesland, hebben er ook het raden naar. Over één ding zijn ze het eens, en dat is dat De Crem zeker nog iets van plan is. “Dat de man enkel en alleen nog burgemeester van Aalter zou worden, is heel ondenkbaar”, klinkt het bij zowat iedereen die De Crem goed kent. “Daarvoor heeft hij in Brussel te veel kennis en contacten opgebouwd. De man loopt er de laatste tijd heel ontspannen bij, dus wellicht weet hij zelf al perfect waar hij naartoe wil. Er zal zeker nog iets uit de bus vallen. Maar zo goed als zeker iets dat hij kan en mag combineren met het burgemeesterschap in Aalter. Want daar hamert hij zelf ook constant op”, klinkt het overal.

7 kandidaten

Ondertussen gaat binnen CD&V de strijd voor het voorzitterschap verder, zonder Pieter De Crem. De namen die Wouter Beke willen opvolgen zijn Joachim Coens, Christophe Vermeulen, Walter De Donder, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka.