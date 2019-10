De Crem gaat niét voor voorzitterschap CD&V: “De partij is niet rijp voor mijn visie” Joeri Seymortier

20 oktober 2019

23u02 9 Aalter Na Hendrik Bogaert heeft nu ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem beslist om geen kandidaat te zijn bij de voorzittersverkiezingen van CD&V.

Zondagavond om 23 uur maakte De Crem zelf bekend dat hij zich geen kandidaat zal stellen voor het voorzitterschap van zijn partij. Er zijn ondertussen al zeven kandidaten voor het voorzitterschap, maar De Crem zal dus niet nummer acht zijn. Enkele dagen geleden pakte de minister en titelvoerend burgemeester van Aalter nog uit met een uitgebreide visietekst over de toekomst van zijn partij. Volgens sommigen een voorteken dat hij voorzitter van CD&V wou worden, maar De Crem laat die kelk nu toch aan zich voorbij gaan.

“Ik meen dat CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en bestaansgrond”, schrijft De Crem op zijn Facebookpagina. “Wellicht is dat in de toekomst wel het geval. Desalniettemin blijf ik als minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherp stellen. Mijn manifest over de Democratische Unie is de énige manier voor de CD&V om een politieke rol te blijven spelen. Ik zal het daarom in de toekomst hoe dan ook uitvoeren.”

Kandidaten kunnen zich tot maandag 8 uur opgeven. Momenteel zijn er zeven kandidaten om Wouter Beke op te volgen als voorzitter van CD&V: Joachim Coens, Christophe Vermeulen, Walter De Donder, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka.