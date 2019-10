De Crem en co trekken op ronde door nieuwe fusiegemeente Aalter Joeri Seymortier

03 oktober 2019

17u22 0 Aalter Pieter De Crem en het schepencollege van Aalter trekken vanaf half oktober op ronde door de nieuwe fusiegemeente.

Het gemeentebestuur nodigt in oktober elke inwoner uit om te komen luisteren naar de gekozen beleidsaccenten uit het meerjarenplan 2020-2025. “Een meerjarenplan verduidelijkt hoe het gemeentebestuur zijn strategie de komende jaren wil realiseren”, zegt Pieter De Crem. “We doen dat met doelstellingen, actieplannen en acties, gekoppeld aan de nodige financiële middelen. Nu ons meerjarenplan stilletjes aan vorm krijgt, willen we de inwoners informeren en bevragen over de plannen die voorliggen.”

De zogenaamde Ronde van Aalter start op maandag 14 oktober om 20 uur in het ontmoetingscentrum in Maria-Aalter. Verder op dinsdag 15 oktober in het ontmoetingscentrum van Bellem, woensdag 16 oktober in de feestzaal Katerhoek in Ursel, donderdag 17 oktober in de feestzaal van Aalter-Brug, op dinsdag 22 oktober in de ontmoetingszaal van Lotenhulle en Poeke, op woensdag 23 oktober in het gemeentehuis van Knesselare, en op donderdag 24 oktober tenslotte in het gemeentehuis van Aalter.

Na de infoavond is er tijd voor een informele babbel en een drankje. Inschrijven kan via www.aalter.be/ronde.