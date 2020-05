De Crem en co pompen 500.000 euro in lokale economie: elke volwassen Aalternaar krijgt Aalterbon van 25 euro Joeri Seymortier

08 mei 2020

18u00 64 Aalter Elke volwassen inwoner van Aalter krijgt binnenkort een Aalterbon van 25 euro in de bus. Zo pompt de gemeente 500.000 euro rechtstreeks in de lokale economie.

Het plan is even eenvoudig als efficiënt: met een Aalterbon maakt de gemeente Aalter elke inwoner blij, en zorgt de gemeente er meteen voor dat het geld integraal terugstroomt naar de handelaars in groot-Aalter. De bon van 25 euro wordt aan zo’n 20.000 inwoners gegeven, dus aan iedereen die dit jaar 18 wordt of ouder is.

“We hebben gezocht naar een systeem waarbij we elke inwoner gelijk kunnen behandelen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We doen dat omdat elke Aalternaar op één of andere manier wel getroffen is door deze coronacrisis. De inwoner die de bon krijgt, is blij dat hij met die bon in Aalter inkopen kan doen. De volledige 500.000 euro zal zo rechtstreeks terugstromen naar de Aalterse handelaars en ondernemers, dus ook zij krijgen een enorme duw in de rug. De Aalterbonnen worden de komende weken bedeeld, en zullen tussen 1 juli en 31 december van dit jaar gebruikt kunnen worden. We wachten bewust tot 1 juli, omdat sommige zaken volgende week nog niet open mogen, en we iedereen gelijke kansen willen geven.”

Pakweg een terrasbelasting schrappen voor de horeca kunnen we niet, want die vragen we in Aalter al jaren niet Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester

Mooi cadeau, maar wie gaat dat betalen? “Voor bijzondere initiatieven maken we in Aalter graag ruimte vrij. Het mag duidelijk zijn dat hier nadien geen verdoken belastingverhoging zal voor nodig zijn. Met de fusie hebben we de personenbelasting al zwaar verlaagd. Pakweg een terrasbelasting schrappen voor de horeca kunnen we niet, want die vragen we in Aalter al jaren niet. Elke volwassenen Aalternaar een Aalterbon geven, leek ons goed voor onze inwoners, en de best mogelijke injectie voor onze eigen middenstand”, zegt De Crem nog.