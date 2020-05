De Crem eert gezin: “Bedankt aan mijn vrouw en kinderen voor constante steun” Joeri Seymortier

15 mei 2020

16u48 3 Aalter Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en titelvoerend burgemeester van Aalter, zet vandaag zijn gezin in de kijker op zijn sociale media.

Het is vandaag de ‘Internationale Dag van het Gezin’. Reden genoeg voor De Crem (57) om zijn vrouw Caroline Bergez en de kinderen Constantijn, Alicia en Victoria in de bloemetjes te zetten op zijn sociale media. De Crem zou normaal gezien al lang gestopt zijn met de nationale politiek, maar de uitstap van N-VA uit de regering bracht hem in 2018 weer in poleposition. Ook in de strijd tegen het coronavirus zit hij op de voorste politieke banken. Zijn gezin moet hem thuis in Aalter dus nog iets langer missen dan gepland.

“Vandaag is het de Internationale Dag van het Gezin”, schrijft De Crem. “Een dag waarop extra stil gestaan wordt bij het belang van de familie, zij het groot of klein. Dank aan mijn vrouw en kinderen voor hun constante steun.”