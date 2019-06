De Crem doet (dan toch) wat hij beloofd heeft: zelfs geen parlementslid, wel voltijds burgemeester Aalter Nog even minister in lopende zaken, dan terug naar Aalter Joeri Seymortier

20 juni 2019

17u19 3 Aalter Pieter De Crem (CD&V) heeft donderdag vriend en vijand verrast door de eed niet af te leggen in de Kamer. Hij blijft wel nog even minister in de ontslagnemende regering. Eenmaal er een nieuwe regering gevormd wordt, stopt zijn politieke carrière op het federale niveau. Hij wordt dan weer burgemeester van Aalter. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste wordt dan na elf jaar weer schepen.

Pieter De Crem (56) zegt al sinds september vorig jaar dat hij voltijds burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Aalter wil worden, en dat zal met enige vertraging dan toch gebeuren. Donderdag moesten de nieuwe verkozenen de eed afleggen in de Kamer, maar De Crem heeft dat niet gedaan. Hij liet zich vervangen door eerste opvolger Jan Briers. Dat wil zeggen dat Pieter De Crem nu nog heel even minister van Binnenlandse Zaken blijft in de ontslagnemende regering. Maar als er een nieuwe regering gevormd wordt, dan zal De Crem er niet meer bij zijn. Hij zou dan nochtans gewoon kamerlid kunnen worden, en dat combineren met het burgemeesterschap van Aalter, maar ook dat wil Pieter De Crem niet doen.

“Altijd aangekondigd”

“Wat nu gebeurt, is niet zo raar, want dit is gewoon wat ik altijd aangekondigd heb”, zegt Pieter De Crem. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar, heb ik gezegd dat ik voltijds burgemeester van Aalter wou worden. Dat was ook het plan, maar toen kwam de onverwachte regeringscrisis in december vorig jaar. Ik heb toen uit plichtsbesef mijn verantwoordelijkheid genomen, en heb Binnenlandse Zaken overgenomen van mijn voorganger. Ik zal minister blijven tot er een nieuwe regering gevormd wordt. Hoe lang dat nog zal duren? Dat weet vandaag niemand. Maar als de nieuwe regering er is, zal mijn loopbaan in de federale politiek er helemaal opzitten. Ik wil de toekomst voorbereiden, en onze nieuwe fusiegemeente verder uitbouwen tot de prachtigste en krachtigste groeipool in de regio. Of ik daarnaast nog iets anders zal doen? Dat zal dan zeker niet in de federale politiek zijn.”

Hoste wordt schepen

De Crem komt dus op korte termijn terug naar Aalter en wordt weer burgemeester. Patrick Hoste (62) heeft iets meer dan elf jaar de taak van waarnemend burgemeester op zich genomen. Dat De Crem donderdag de eed niet zou afleggen, was zelfs voor hem een verrassing. “Maar dat Pieter De Crem terug zou keren en burgemeester zou worden, verrast mij niet”, zegt Hoste. “Pieter heeft dat altijd zo gezegd en is een man van zijn woord. Wanneer Pieter terugkomt, zal ik weer schepen worden. Ik weet al elf jaar dat dit ooit het scenario zou zijn. Mijn werk als schepen zal ik met evenveel passie doen. Ik zal dat zelfs kunnen doen met minder dagelijkse beslommeringen, die een waarnemend burgemeester wel heeft.”

Wanneer De Crem terug komt en Patrick Hoste weer schepen wordt, dan moet huidig schepen Kris Ally normaal zijn schepensjerp afgeven, en wordt hij opnieuw gemeenteraadslid.