Darline uit Deinze wint fotozoektocht KWB Lotenhulle-Poeke Joeri Seymortier

14 september 2019

12u01 5 Aalter De fietszoektocht van KWB Lotenhulle-Poeke heeft afgelopen zomer meer dan honderd deelnemers gelokt.

Darline Heyerick uit Deinze werd de winnaar. Zij slaagde er in om alle vragen foutloos op te lossen, en de schiftingsvraag het dichtst te benaderen. Andere prijzen gingen bij de hulde in zaal Avondvreugd in Lotenhulle naar Robert Verborgt uit Adegem, Steff Debuck uit Olsene en Ann De Vlieger uit Poeke. “Te oordelen aan de positieve reactie van heel wat deelnemers, moeten we zeker werken aan een volgende uitgave,” zegt voorzitter Fredy Taildeman.