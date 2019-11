Dan toch winterfeest op Markt Aalter: Café Kiosk Joeri Seymortier

15u16 0 Aalter Er komt dan toch een winterfeest op de Markt van Aalter. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december wordt Café Kiosk georganiseerd.

Na vier jaar Kerstdorp hadden de organisatoren enkele weken geleden beslist om dit jaar te passen voor de vijfde editie. Enkele horecamensen uit het centrum staken daarom de koppen bij mekaar om te zien of er in het weekend voor Kerstmis toch iets georganiseerd kan worden op of rond de Markt van Aalter. De beslissing is ondertussen gevallen, en van 20 tot 22 december wordt Café Kiosk ‘Winter Edition’ georganiseerd. Wat het concept precies wordt en wie er op het podium zal staan, wordt nog geheim gehouden. “We maken binnenkort het programma bekend. Maar wie houdt van gezelligheid in Aalter, kan die data beter nu al vrij houden”, klinkt het bij de organisatoren.