Damesboetiek Vestibule start derde leven op Boomgaard in Aalter Joeri Seymortier

11 september 2019

Aalter Damesboetiek Vestibule uit Aalter is verhuisd, en is nu te vinden op de Boomgaard 10 in het centrum van Aalter.

Kristin Pil begon haar winkel 27 jaar geleden op het Hoefijzer. Nadien werd verhuisd naar de trechter van de Stationsstraat, en na twaalf jaar wordt nu opnieuw verhuisd naar het pand op de Boomgaard, waar tot voor kort de computerwinkel zat. “De winkel is hier iets kleiner, en dus ook veel overzichtelijker”, zeggen Kristin Pil en haar verkoopster Laurence Bogaert. “De Stationsstraat is meer en meer een doorgangsstraat geworden. We merken dat hier op de Boomgaard veel meer mensen stoppen aan onze etalage. We hebben ook een gratis ondergrondse parking net om de hoek, en dat is een grote troef. Na 27 jaar zie ik dit nieuwe hoofdstuk zeker nog zitten. Natuurlijk is er in de modewereld concurrentie door het online shoppen. Maar onze klanten willen nog advies, en willen hun kledij voelen en passen vooraleer ze kopen.”