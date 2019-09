Dak afgebrand door werken aan dakgoot Wouter Spillebeen en Joeri Seymortier

02 september 2019

16u53 8 Aalter Werken aan een dakgoot hebben maandagmiddag het dak van een woning in brand gezet in de Museumstraat in Bellem, Aalter. Het dak en de bovenste verdieping liepen zware schade op, de alleenstaande bewoonster raakte niet gewond en kan voorlopig bij familie terecht.

Volgens de eerste vaststellingen was een werkman met een brander verf van de dakgoot aan het verwijderen toen het misliep. De vlam sloeg over en het vuur kon vermoedelijk via het isolatiemateriaal snel over het hele dak verspreiden. De bewoonster, een alleenstaande vrouw, kon het huis tijdig verlaten.

Netwerk

De brandweer snelde ter plaatse en begon het vuur te bestrijden, maar het dak en de bovenste verdieping hadden tegen dan al heel wat schade opgelopen. Door de bluswerken liep het huis bovenop de rook- en brandschade ook waterschade op. De brandweer slaagde er wel in om het grootste deel van de inboedel te besparen van schade door het tijdens het blussen naar de achterkant van de woning te duwen. “Het huis is voorlopig onbewoonbaar, maar afhankelijk van de dakwerken en de andere schade kan het relatief snel weer bewoonbaar gemaakt worden”, aldus de brandweer.

De bewoonster kan intussen rekenen op de steun van een groot netwerk. Ze heeft in de Museumstraat heel wat familie wonen die haar meteen aan onderdak hielp en die haar meubels hielp versjouwen. “Het was mooi om te zien dat ze al die hulp kreeg”, aldus brandweerkapitein Joris Van Besien. “Het is goed dat ze nu niet alleen staat”, beamen familieleden. “Ze is meteen goed omringd, en in zulke momenten kent men zijn echte vrienden. Ze stelt het nu goed, maar ik denk dat het echte besef nog moet komen.”