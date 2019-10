Dag van de Jeugdbeweging: Kadans trakteert op ontbijt, soep en (stil) feestje Joeri Seymortier

17 oktober 2019

13u22 0 Aalter Jeugdcentrum Kadans uit Aalter trakteert op vrijdag 18 oktober alle jongeren, in het kader van de ‘Dag van de Jeugdbeweging’.

Vanaf 7 uur worden alle jongeren getrakteerd die in het uniform van hun jeugdbeweging naar Kadans komen. Er zijn koffiekoeken, fruitsap en chocolademelk. De leden en de leiding van de jeugdbeweging zijn welkom, en ook de ouders worden uitgenodigd.

Op het middaguur wordt getrakteerd op een warm soepje. Vrijdagavond is er dan vanaf 21 uur een eerste ‘Silent Disco’ in Kadans. “Met een koptelefoon op kan je uit maar liefst drie kanalen kiezen”, zegt Vic De Muynck.” De Aalterse jeugdbewegingen staan zelf achter de knoppen en vuren, op hun eigen kanaal, de beste plaatjes op je af. De toegang is gratis, maar beperkt tot 200 bezoekers. Wees er dus snel bij.”