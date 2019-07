Dag op dag 50 jaar na datum: De Schuur doet Woodstock herleven in Aalter Woodstock 50 wordt gehouden op 15 augustus 2019 Joeri Seymortier

12 juli 2019

05u17 0 Aalter Zin om dag op dag 50 jaar na datum de hippiesfeer van Woodstock nog eens te herbeleven? Op donderdag 15 augustus pakt De Schuur in Aalter uit met de festivaldag ‘Woodstock 50’. “Het is de bedoeling om de sfeer van toen echt naar hier te halen, maar op 400.000 bezoekers moeten we niet rekenen”, lacht Jo Van Nevel.

Het echte Woodstock van 1969 in het Amerikaanse Bethel duurde van 15 tot en met 18 augustus, maar in Aalter wordt op donderdag 15 augustus 2019 voor twaalf uren ‘vrede en muziek’ gekozen. Het werd uiteindelijk het meest legendarische muziekfestival uit de geschiedenis. “Ik ben helemaal gek op de muziek van de jaren zestig”, zegt Jo Van Nevel, de man achter De Schuur in de Stationsstraat en Okinawa in de Bierweg in Aalter. “Mijn vrouw Nadine en ik zijn twee jaar geleden vijftig geworden, en wilden dat in die typische hippiestijl vieren. Daar is het idee ontstaan om in 2019 een soort Woodstockfestival in Aalter te organiseren. We hebben drie leuke groepen kunnen strikken, die de muziek uit de jaren zestig gaan doen herleven. Muziekkenner Freddy Ongena zal als DJ Flor twaalf uur lang plaatjes draaien uit de tijd van Woodstock. Hij zit al weken op zijn zolder, en zegt dat er echte pareltjes gaan tussen zitten. We hopen dat onze bezoekers echt mee gaan in de sfeer, en dat ze zich ook een beetje hippie zullen kleden. Kamperen en tentjes voorzien gaan we hier niet doen. Ik heb een beetje schrik dat zoiets in Aalter uit de hand zou kunnen lopen”, knipoogt Jo.

Pascale Michiels

Jo Van Nevel nam muziekmanager Wilfried Brits uit Lotenhulle onder de arm voor de muzikale invulling van het Aalterse Woodstock. Hij is de man die destijds onder andere Kleptomania, Vaya Con Dios en Blue Blot opstartte. “De hoofdact wordt Woodstock Legends, die om 18 uur gaan optreden”, zegt Wilfried Brits. “Woodstock Legends is een eerbetoon aan de rockklassiekers die in 1969 gebracht werden door artiesten zoals Janis Joplin, The Band, Crosby, Stills en Nash&Young. In de band spelen onder andere zangeres Pascale Michiels, en de onnavolgbare Filip Bollaert op gitaar en zang. Starten doen we om 15 uur al met ‘Four of a Kind’, de band die in 1968 ontstond en later de basis zou vormen voor Kleptomania. Om 17 uur is er een Janis Joplin-tribute, door An de Bruijn en Pieter van Bogaert.”

Start om 12 uur

Kaarten voor Woodstock 50 kosten 20 euro in voorverkoop en 22 euro aan de kassa. Kaarten kunnen gekocht worden aan de balie van Okinawa, Bierweg 59 in Aalter. Het event start op 15 augustus om 12 uur, en het eerste optreden start om 15 uur. Je vindt De Schuur in de Stationsstraat 211 in Aalter.