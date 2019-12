Dag en nacht je bestelling ophalen: pakjesautomaat bpost in inkomhal Veilige Have Ook lokale middenstand kan lockers huren voor klanten Joeri Seymortier

11 december 2019

17u51 12 Aalter De gemeente Aalter en bpost hebben een pakjesautomaat geplaatst in de inkomhal van woonzorgcentrum Veilige Have in de Lostraat. De pakjesautomaat bestaat uit 58 lockers waar je zowel pakjes kan in ophalen, als zelf pakjes kan in verzenden. Je kan er 7 op 7, en 24 uur per dag terecht. Ook de lokale handelaars kunnen een locker huren om een pakje voor hun klanten in te steken.

Wachten op een pakketje van je internetleverancier en dan net niet thuis zijn, wanneer het geleverd wordt. Of pakjes laten leveren op het werk, omdat je overdag niet thuis bent. In Aalter zijn die zorgen van de baan, want bpost en de gemeente hebben een pakjesautomaat van Cubee laat plaatsen in de inkomhal van Veilige Have. Het gaat niet om de hoofdingang, maar om de nieuwe ingang, recht tegenover Optiek Van Renterghem. Daar kan je vanaf nu op elk uur van de dag of nacht je pakje ophalen.

“Dankzij deze pakjesautomaten kan je als inwoner 24 uur per dag en 7 dagen op 7 je pakje afhalen”, zegt Tim Cogneau van Cubee. “Het afhalen van je pakje is eenvoudig. Je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is, en de locker met jouw zending opent. Als je niet met een smartphone of QR-code wil werken, dan kan je ook de code intikken die je op je leveringsbon ontvangt. Alles wat je moet doen wordt stap per stap uitgelegd op het grote scherm in het midden van de pakjesautomaat. Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden mogelijk. Hoe je dat moet doen, wordt ook stap per stap op het grote scherm uitgelegd. Er zijn 58 lockers in de pakjesautomaat van Aalter. Die hebben verschillende grootte, zodat alle soorten pakjes er in kunnen.”

De Cubee pakjesautomaat bestaat al in onder andere Deinze en Evergem. Ook in de buurt van Gent zijn er heel wat van die automaten. “De pakjesautomaat van bpost stimuleert ook de lokale economie”, weerlegt Cogneau meteen de kritiek dat zo’n pakjesautomaat een aanslag zou zijn op de lokale economie. “Winkeliers uit Aalter kunnen ook een locker huren. Handig als een klant iets bestelt, maar daar maar na sluitingstijd kan omkomen. Dan kan de handelaar dat in de Cubee steken, de code aan de klant bezorgen, en dan kan de klant het pakje daar afhalen wanneer het hem of haar past. De eerste beurten voor de handelaars zijn gratis. Nadien wordt per beurt een kleine huur gevraagd.”

Duurzaam en innovatief

De gemeente is blij met de nieuwigheid. “Dit is een mooi voorbeeld van duurzaamheid en innovatie, een combinatie waar we in Aalter altijd naar op zoek zijn”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “De leveringen bestemd voor een pakjesautomaat worden door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. Dat zorgt dus voor minder CO² dan dat alle pakjes apart geleverd worden. Het zal ook voor minder bestelwagentjes in ons centrum zorgen. Zeker omdat de middenstand dit ook kan gebruiken, wint iedereen”, klinkt het nog.