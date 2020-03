Daar is nieuwslezer Juul (5) opnieuw! Deze keer richt hij zich tot minister Ben Weyts Joeri Seymortier

26 maart 2020

14u15 0 Aalter De kleine Juul De Leersnyder (5) uit Aalter blijft harten veroveren op het internet. Hij heeft een nieuw filmpje waarin hij zich tot Ben Weyts (N-VA) richt.

Juul leest op sociale media nieuwsberichten voor met onder meer coronamaatregelen, maar vooral om ons een glimlach op het gezicht te toveren. Juul heeft zelf longproblemen en behoort tot de risicogroep. Deze keer vraagt hij, gekleed in das, aan minister Ben Weyts of het ‘corono’ of ‘corona’ is, waarmee hij verwijst naar een verspreking van de Vlaams minister van Onderwijs in ‘De Afspraak’. Vervolgens haalt kleine Juul een briefje boven met ‘Toyoto’ op geschreven, een verwijzing naar de discussie rond de auto’s van ministers. Een flauwer filmpje misschien, maar ons hart heeft Juul alvast gestolen...