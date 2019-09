Daar is het reuzenrad weer: Aalter klaar voor septemberkermis Sergio komt met kroegconcert rond André Hazes Joeri Seymortier

16 september 2019

12u01 0 Aalter Het reuzenrad The Wheel is voor het derde jaar op rij opgebouwd op de Aard in Aalter. De gemeente betaalt 65.000 euro, maar hoopt de helft van dat bedrag te recupereren.

Er zijn voor- en tegenstanders van het (dure) reuzenrad. Maar Pieter De Crem wil zijn inwoners ook dit jaar laten zien hoe Aalter veranderd is. “Er is het voorbije jaar weer veel gebeurd in Aalter, en het is prachtig om dat vanuit de lucht te zien”, zegt Pieter De Crem. “Vanuit het reuzenrad zal je de evolutie aan de werken van het afrittencomplex E40 goed kunnen zien. Ook de vernieuwingswerken in ons centrum zullen te zien zijn. Nu Knesselare officieel deel uit maakt van de fusiegemeente Aalter, is het ook voor de inwoners van Knesselare en Ursel leuk om hun nieuwe gemeente eens vanuit de lucht te zien.”

Niemand wil het met zoveel woorden zeggen, maar wellicht wordt het wel de derde en laatste keer voor het reuzenrad in Aalter. De gemeente betaalt 65.000 euro, maar hoopt ongeveer de helft terug te verdienen met de toegangskaartjes. Je betaalt ook dit jaar 5 euro voor een ritje.

High Energy Booster

De kermis van Aalter start op zaterdag 21 september. Om 18 uur wordt de kermis geopend aan het reuzenrad. “Ook de High Energy Booster is na een jaartje afwezigheid terug op onze kermis”, zegt schepen Dirk De Smul. “Een attractie van veertig meter hoog, voor wie dat durft. Op zondag 22 september is er opendeur bij de brandweer, en op woensdag 25 september is er de jaarmarkt in Aalter. De nakermis wordt op zondag 29 september om 21 uur afgesloten met vuurwerk op de Markt.”

Sergio

De kermisaffiche wordt dit jaar ook gevuld door Sergio. Op maandag 23 en dinsdag 24 september komt hij de grootste hits van Hazes zingen in café Brouwershuys. “We willen in de eerste plaats voor twee leuke avonden zorgen, maar we willen ook het goede doel steunen”, zegt organisator Johan Wyckstandt. “Aalternatief wil in Aalter een huis bouwen voor jongvolwassenen met een beperking. De vzw Boven de Wolken heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen van overleden baby’s. Gewone tickets voor de kroegconcerten kosten 20 euro, en golden vip-tickets met hapjes en drankjes kosten 50 euro.”

Kaarten voor Sergio bestellen: 0476/27.94.51.