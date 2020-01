Cupido in staking? Deze maand geen enkel huwelijk in Aalter Joeri Seymortier

03 januari 2020

10u46 0 Aalter Cupido is in staking in Aalter. Deze maand is er geen enkel huwelijk op het gemeentehuis, en dat is uitzonderlijk.

De fusiegemeente Aalter heeft 30.000 inwoners, maar niemand kiest er voor om in januari 2020 te trouwen. Een maand zonder ook maar één huwelijk is uitzonderlijk. “Ik heb dat in al mijn jaren als schepen wellicht nog niet meegemaakt in Aalter”, zegt Dirk De Smul (CD&V). “Januari is sowieso een van de kalmste trouwmaanden, maar een reden waarom er nu geen enkel huwelijk is, heb ik ook niet. Voor dit jaar staan er nu al 53 huwelijken gepland in Aalter. Dat aantal zal zeker nog verdubbelen, met aanvragen die nog moeten binnenkomen. Juli is voorlopig de drukste maand, met nu al elf huwelijken. Ook vrijdag 14 februari wordt druk, want dan staan er nu al vier huwelijken gepland. Ikzelf heb in mijn carrière als schepen al 954 koppels getrouwd. Dit jaar hoop ik mijn duizendste koppeltje gelukkig te maken.”

Wie wil trouwen in Aalter kan dat enkel op vrijdag van 13.30 en 17 uur, en enkel nog in het gemeentehuis in de Europalaan. Als je het huwelijk gaat aanvragen, moet daar minstens een periode van veertien dagen tussen zitten, en dan kan je al trouwen.