Culinair restaurant ’t Vijfde Seizoen stelt heropening uit: “Elke week nieuwe regels zoals bij de scholen? Neen, dank u!” Joeri Seymortier

03 juni 2020

17u20 0 Aalter Culinair restaurant ’t Vijfde Seizoen uit Aalter heropent op maandag 8 juni de deuren nog niet. Heel de maand juni blijft het restaurant van chef Broes Tavernier en gastvrouw Lien D’hooghe nog gesloten. “We vrezen dat het een verhaal wordt zoals bij de scholen: elke week nieuwe regels en aanpassingen. We wachten liever nog een beetje af, en gaan nog even door met onze take-away”, klinkt het.

Heel wat horecazaken tellen af om op maandag 8 juni weer klanten te kunnen ontvangen. Maar ’t Vijfde Seizoen in Aalter, één van de topzaken in het Meetjesland, houdt de deuren nog zeker tot eind deze maand dicht. “De echte beslissing dat restaurants weer open mogen, wordt pas vijf dagen voor de effectieve heropening genomen. Er is gewoon geen tijd om alle voorbereidingen goed te doen”, zegt chef Broes Tavernier. “Wij hebben er voor gekozen om de kat nog even uit de boom te kijken. De afgelopen weken werken we met een maandmenu voor take-away en dat loopt echt goed. We hebben er voor gekozen om in juni ook nog een afhaalmenu te voorzien. De combinatie van een verzorgde afhaal en een vol restaurant, is gewoon niet haalbaar. We kunnen toch geen mensen aan tafel laten eten, en ondertussen mensen er tussen laten lopen met hun bakjes afhaalgerechten? En vooral: we vrezen dat de regels de komende dagen constant gaan wisselen en aangepast worden. Moeten we nu dure plexiwanden kopen, als binnen twee weken blijkt dat dat plots niet meer nodig is? Kunnen we voor een warme en gezellige service zorgen, als de bediening mondmaskers moet dragen? Wij wachten af tot de situatie wat genormaliseerd is.”

We zijn er met onze afhaal zeven dagen op zeven voor onze klanten, gaan die openingsuren ook nog aanhouden, en dat is een hele opdracht. Chef Broes Tavernier

Toch zitten ze bij ’t Vijfde Seizoen niet stil. “Het afhaalmenu loopt echt goed, en ook onze eetwinkel Eetalage draait tijdens deze coronatijden op volle toeren”, zegt Broes. “We zijn er zeven dagen op zeven voor onze klanten, gaan die openingsuren ook nog aanhouden, en dat is een hele opdracht. De afhaalmenu van ’t Vijfde Seizoen moet in Eetalage afgehaald worden, en dat heeft voor een nieuw cliënteel gezorgd. Wat particuliere verkoop betreft zijn we in Eetalage inderdaad sterk gegroeid. Maar vergeet niet dat de levering aan bedrijven en ook de communiefeesten allemaal weggevallen zijn. Maar we klagen niet.”

Wees gerust dat Lien, ons team en ikzelf er echt naar uitkijken om weer ‘restaurantje te spelen’. Maar pas wanneer dat weer een beetje normaal kan. Chef Broes Tavernier

Uitstel voor ’t Vijfde Seizoen is zeker geen afstel. “Natuurlijk staat het vast dat het restaurant deze zomer weer open gaat. Wat sommige kwatongen ook mogen beweren. We zijn wel heel tevreden over de take-away, maar je haalt natuurlijk nooit je omzet dat je met je restaurant haalt. Alleen al het wegvallen van de aperitieven en de wijnen zorgt voor een grote minopbrengst. Wees gerust dat Lien, ons team en ikzelf er echt naar uitkijken om weer ‘restaurantje te spelen’. Maar pas wanneer dat weer een beetje normaal kan, en wanneer we allemaal goed en definitief weten hoe het allemaal echt kan”, besluit Broes Tavernier nog.