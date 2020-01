Cremlin te klein: uitbreiding gemeentehuis Aalter zal 4 miljoen euro kosten Joeri Seymortier

02 januari 2020

15u41 6 Aalter Het Cremlin, zoals het gemeentehuis van Aalter in de volksmond genoemd wordt, is te klein. Er wordt deze legislatuur een uitbreiding voorzien en daarvoor wordt vier miljoen euro aan de kant gelegd.

Het gemeentehuis van Aalter is voor velen al heel imposant, maar voor Pieter De Crem (CD&V) en zijn team is het duidelijk nog niet groot genoeg. Nu Aalter een fusie heeft aangegaan met Knesselare is het een gemeente van 30.000 inwoners geworden, en daarvoor is meer plaats nodig. Het gemeentebestuur lanceerde eerder al de plannen om op elk van de zijbeuken een extra verdieping te bouwen. Die plannen worden nu concreet, want in de meerjarenplanning wordt voor dat dossier maar liefst vier miljoen euro voorzien.

De extra verdieping op het gemeentehuis is volgens het schepencollege nodig om de uitgebreide dienstverlening voor de burger ook in de toekomst te kunnen garanderen. Wanneer de uitbreiding er precies komt, wordt niet gezegd. Groen is alvast geen voorstander van de plannen. “Er werd destijds een paleis neergezet, maar dat blijkt al te klein”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Aalter gaat maar liefst vier miljoen euro investeren in een uitbreiding. We weten meteen waar het geld naartoe gaat van de uitverkoop van de openbare gebouwen in Knesselare. Volgens ons is een groter gemeentehuis nergens voor nodig. De trend is nu plaats- en tijdonafhankelijk werken. Decentraliseren is dus net een beter idee volgens ons”, klinkt het nog.