Coronabon nog deze maand in Aalterse brievenbussen: “603.375 euro steun aan lokale handelaars” Joeri Seymortier

06 juni 2020

12u12 0 Aalter De beloofde coronabon van 25 euro voor elke volwassene in Aalter, wordt ten laatste tegen eind deze maand overal bedeeld.

Pieter De Crem (CD&V) kondigde vorige maand al aan dat er een coronabon van 25 euro komt, voor elke inwoner van Aalter van 18 jaar of ouder, en voor de mensen die dit jaar nog 18 jaar worden. “Uiteindelijk gaat het om 24.135 inwoners”, zegt schepen van Financiën Philippe Verleyen (CD&V). “Alles samen is dat goed voor een bedrag van maar liefst 603.375 euro. Geld dat dit jaar integraal naar de lokale handelaars in Aalter stroomt. De coronabon zal kunnen gebruikt worden tussen 1 juli en 31 december, net omdat de handelaars de stimulans in dit moeilijke jaar zouden krijgen. Er zijn ondertussen al meer dan 170 handelaars in onze acht dorpen die de Aalterbon aanvaarden. De voorbije weken zijn er een pak bij gekomen, net omdat ze weten dat de coronabon er aan komt. De bon wordt de komende weken met de post bedeeld, persoonlijk op naam.”

