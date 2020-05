Coronaboetes in Aalter: 2 op 3 voor mannen, 1 op 3 voor niet-Belgen Joeri Seymortier

22 mei 2020

09u42 0 Aalter Aalter heeft de voorbije weken ongeveer 200 coronaboetes uitgeschreven.66 procent van de boetes voor mannen, 34 procent voor vrouwen.

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) geeft op aandringen van Groen dan toch de coronaboetes in Aalter vrij. “Alles samen zijn de voorbije weken ongeveer 200 processen-verbaal, gasboetes en onmiddellijke inningen uitgeschreven”, zegt Pieter De Crem. “Het ging om samenscholing, verboden verplaatsing, het niet respecteren van de social distancing, en twee organisaties van verboden evenementen. 66 procent van de overtredingen gebeurde door mannen, en 34 procent door vrouwen. Bij de overtreders was 67 procent Belg, en 33 procent niet-Belg. In de leeftijdscategorieën zien we dat de meeste overtredingen gedaan werden in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 35 jaar. Daar hadden we zestig overtredingen. Tussen de 25 en 35 jaar waren er 48 overtredingen. De veertigers zijn goed voor 33 boetes, en de vijftigers voor 22 overtredingen. Bij de zestigplussers werden maar vier overtredingen opgetekend.”

Bij de controles voor niet-essentiële verplaatsingen werden alles samen 10.867 voertuigen aan de kant gezet. Daar werden 72 bestuurders op de bon gezet.